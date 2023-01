Come strappare i jeans | istruzioni per il fai-da-te

Leggi su dilei

(Di sabato 14 gennaio 2023) Istrappati non sono certo un’invenzione attuale, ma negli ultimi tempi sono tornati decisamente di moda: in vendita se ne trovano tantissimi modelli, e scegliere spesso non è facile. Perché non creare un paio dicon strappi personalizzati? Con un po’ di fantasia e gli strumenti giusti, potrete ottenere risultati strepitosi ed essere sicure di poter indossare dei pantaloni assolutamente unici. Vediamofare perfai-da-te: consigli utili Avete deciso di dare libero sfogo alla vostra fantasia e personalizzare un paio ditroppo classici per dare loro un effetto “used”:procedere? Innanzitutto, è bene assicurarsi di aver fatto la scelta giusta. Sebbene quasi tutti i modelli di ...