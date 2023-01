Come abbiamo imparato a vivere in solitudine

...criticare la strategia di Apple in questo settore o i suoi prodotti semplicemente perché i prodotti ancora non ci sono e la strategia nonla più pallida idea disarà. Quel che...Le comunità possono rivelarsi incredibilmente solide dopo aver subìto un trauma. Durante i bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale i londinesi diedero prova di un grande spirito di unità ...Sono finiti i tempi in cui per creare un sito web bisognava conoscere i linguaggi di programmazione come HTML e JavaScript. Oggi i website builder (“costruttori di siti web”), ossia piattaforme per pr ...Al giorno d’oggi utilizzare internet vuol dire praticamente avere a che fare con Google. Il motore di ricerca, nato nel 1991, è diventato a tutti gli effetti parte integrante della nostra quotidianità ...