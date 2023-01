Colpo in banca | preso il rapinatore - Cronaca - lanazione it

Fermato poche ore dopo dai carabinieri mentre non ritrovava l'auto parcheggiata. Recuperato l'intero ...Una novità che ha difrenato gli accessi al sito, come testimoniano gli stessi dati sui ... mentre il nuovo sito, cui hanno lavorato il Ministero dell'Interno, titolare delladati dell'...I carabinieri hanno sottoposto a fermo un campano di 57 anni ritenuto l'autore della rapina ai danni della filiale di via Monte Peglia dell'Unicredit ad Orvieto che aveva fruttato circa 30 mila euro.Il mondo delle serie tv è pronto per compiere un passo in avanti verso l’ignoto Non è facile rispondere a questa domanda, dato che, almeno per il momento, tutto il comparto televisivo ha già superato ...