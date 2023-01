Colpo da Europa per il Torino | obiettivo dall’Udinese | servono 15 milioni

Leggi su rompipallone

(Di sabato 14 gennaio 2023) Dopo la vittoria in Coppa Italia ai tempi supplementari contro il Milan ilsogna in grande. Davide Vagnati, Direttore Tecnico del, è pronto a migliorare la rosa di Ivan Juric con unda. Il Direttore Tecnico ha messo nel mirino il centrocampista francese dell’Udinese Jean-Victor Makengo. Toro su Makengo Makengo UdineseJean-Victor Makengo, centrocampista francese classe 1998, come riportato dal Corriere dello Sport è finito nel mirino del. Strapparlo al club gestito dalla famiglia Pozzo per i Granata non sarà affatto semplice, il centrocampista ex Nizza è infatti valutato tra i 10 ed i 15di euro. Su di lui inoltre ci sono forti interessamenti anche di club esteri. Clemente Grimaldi