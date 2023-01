Colpisce con un pugno il portiere di uno stabile | bloccato dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa colpito undi un palazzo di Napoli con unrompendogli il setto nasale. E’ accaduto a Napoli, in corso Umberto I, ferito un 53enne napoletano. Secondo quanto ricostruito dai, erano le quando un 35enne di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano, lo ha colpito. Il malcapitato ha subito chiamato le forze dell’ordine e dopo poco i militari della Stazione Napoli San Giuseppe hanno intercettato l’aggressore in Via Marina. Inutile la resistenza opposta dal 35enne che è statoe denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.