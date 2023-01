Club Brugge-Anderlecht domenica 15 gennaio 2023 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 14 gennaio 2023)è una grande classica del calcio belga ed è per questo che ce ne occupiamo, anche se in questa stagione non sarà da questa sfida che emergerà il vincitore finale. La squadra di casa, 18 titoli e 22 secondi posti, infatti è quarta in classifica staccata di 15 punti rispetto alla capolista Genk InfoBetting: Scommesse Sportive e