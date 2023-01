Clizia Incorvaia torna al “Gf Vip” con un nuovo look | è tendenza

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nella recente puntata del Grande Fratello Vip – andata in onda come di consueto su Canale 5 – ha vistofare ritorno nella Casa del reality show. L’influencer ha raggiunto il loft di Cinecittà sfoggiando unconquistando l’attenzione dei telespettatori. L’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda di recente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

La storia con Micol Nell'ultima diretta del GF Vip Edoardo Tavassi ha avuto un faccia a faccia con, sorella maggiore di Micol. L'influencer lo ha accusato di avere un atteggiamento ...Simpatico siparietto social conprotagonista. Tutta 'colpa' delle sue orecchie che, in passato, le avevano dato qualche problema... Protagonista in queste giornate anche per via della partecipazione della sorella ...Nella recente puntata del "Grande Fratello Vip" - andata in onda come di consueto su Canale 5 - ha visto Clizia Incorvaia fare ...Clizia Incorvaia ha deciso di 'vestire' le sue orecchie grandi con il piercing che si lascia fare con un po' di timore.