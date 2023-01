Claudia Dionigi | paura dopo il parto | ' Brutta emorragia | ecco cosa mi hanno detto i medici'

(Di sabato 14 gennaio 2023)è corsa in ospedale per una ''. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne , diventata mamma della piccola Maria Vittoria , a distanza di tre settimaneildella ...

è corsa in ospedale per una 'brutta emorragia '. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne , diventata mamma della piccola Maria Vittoria , a distanza di tre settimane dopo il parto della ...... Zoe Cristofoli - Theo Hernandez e- Lorenzo Riccardi (genitori proprio quest'anno). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAClaudia Dionigi Uomini e Donne è corsa ieri sera in ospedale per alcune complicazioni legate al parto. La donna ha avuto un'emorragia.L'ex corteggiatrice ha raccontato stamattina ciò che le è successo ieri sera e la corsa in ospedale: i problemi post parto ...