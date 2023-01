Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 18^ giornata

(Di sabato 14 gennaio 2023)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

CREMONA - Il Monza vince 3 - 2 il derby lombardo con la Cremonese nella penultima giornata di andata diA e inguaia ancor di più i grigiorossi, ultimi incon 7 punti. I brianzoli si sono portati sul 3 - 0 con le reti nel primo tempo di Ciurria e Caprari (rigore), il quale ha completato ......che s'impone per 3 - 2 nel primo derby della storia inA contro la Cremonese . La sfida dello Zini tra neopromosse non ha storia e affossa ulteriormente i grigiorossi, ultimi incon ... Serie A, la classifica: il Monza espugna Cremona e si porta a ridosso della parte sinistra Al netto dei primi due match giocati della diciassettesima giornata, Napoli-Juventus e Cremonese-Monza, questa la classifica aggiornata di Serie A. Napoli 47* Milan 37 Juventus 37* Inter ...Primo turno del 2023 andato in archivio nel campionato di calcio femminile di Serie A. Dopo aver affrontato la fase a gironi di Coppa Italia, le compagini si sono potute concentrare nel torneo naziona ...