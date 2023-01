Classifica FIMI | Geolier fa doppietta e ‘domina’ negli album e nei singoli

Nelladei vinili "The dark side of the Moon" dei Pink Floyd è stabile al numero uno. ... Classifiche dischi ,album chart , Geolier La fotografia dell'articolo è pubblicata non ...Come ogni anno, la/GfK stila ladegli album e dei singoli best seller degli ultimi 12 mesi, tenendo conto dei supporti fisici, download e streaming. La musica italiana fa ...Zero complessi di inferiorità. Sembrano passati secoli da quando in Italia il mercato era dominato dagli artisti anglosassoni. Un tempo per il ...Geolier subito primo in hit parade: il nuovo album del rapper di Secondigliano, «Il coraggio dei bambini», è primo nella classifica degli album più venduti della ...