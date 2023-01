Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | Odermatt in testa | +340 su Kilde

13.23 Sci, Federica Brignone vince super G Federica Brignone domina il superG didel Mondo a St. Anton. Sulle nevi austriache, la 32enne milanese firma la sua 21° vittoria ... InBassino ...... che diventa così l'italiana piu vincente di sempre indel Mondo, staccando Sofia Goggia. ... ma che ha provocato un momento di grande apprensione: inper l'Italia anche Marta Bassino, ...Con la qualificazione alla Coppa Italia conquistata e forti del secondo posto solitario in classifica, i Blacks vogliono chiudere il girone d’andata con ...Si è appena conclusa Fiorentina-Sampdoria, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio 2022-2023. Ecco come sono andate le cose nell’incontro fra i viola e i blucerchiati. LA CR ...