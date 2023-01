City-United | polemiche sul gol di Bruno Fernandes | perché non è stato annullato

(Di sabato 14 gennaio 2023) Alle 13:30 di questo sabato pomeriggio è andato in scena il derby tra Manchestere Manchester: dopo il vantaggio del, i Reds sono riusciti a recuperare e ribaltare il risultato, portando a casa i 3 punti e a portarsi a -1 proprio dal. Il risultato si è sbloccato solo nel secondo tempo, con il goal di Grealish che ha portato in vantaggio il Manchester. A pareggiare i conti, per lo, con un goal che ha creato non poche. Poco più tardi, è arrivato il definitivo vantaggio con il goal di Rashford.pareggia i conti: cos’è successo in...

Manchester è rossa. Rosso fuoco, per essere precisi, quello delloche in quattro minuti ribalta il derby e si prende il 2 - 1 sulche manda in orbita la squadra di Ten Hag, alla quinta vittoria consecutiva in Premier League. La squadra di Guardiola era ...Il derby di Manchester è delloche vince in rimonta 2 - 1 grazie ai gol di Bruno Fernandes e Rashford (78' e 82') nell'arco di 5 minuti. Alnon basta il gol di Grealish al 60' : per la squadra di Guardiola è il secondo ...Marcus Rashford ha inciso sul derby di Manchester nel bene e nel male: perché il controverso fuorigioco del calciatore inglese, che ha cambiato la ...Il Manchester United torna a vincere il derby contro il City dopo due anni. L'ultima di Haaland senior, "Viva Garnacho" e il figlio della sponda rossa ...