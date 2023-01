Cinque trapianti in un giorno da un unico donatore 

(Di sabato 14 gennaio 2023) AGI -d'organo in unin Toscana, tre a Siena e due a Pisa, grazie a undonatore da cui stati prelevati i reni, i polmoni e il cuore, avvenuti nel mese di dicembre. Gli interventi sono stati eseguiti in dicembre ma solo ora ne dà notizia l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L'espianto degli organi è stato eseguito all'ospedale di Careggi a Firenze. "Si tratta di un esempio tangibile - spiega Antonio Barretta, direttore generale dell'Aou senese - dell'efficienza organizzativa e degli scambi virtuosi interaziendali che hanno luogo grazie alla rete trapiantologica regionale coordinata dall'Organizzazione Toscanadiretta dal dottor Adriano Peris". Le equipe chirurgiche delle tre aziende ospedaliero-universitarie toscane si sono alternate per garantire il ...

