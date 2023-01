Cina | in un mese 60 mila decessi a causa del Covid

Intanto, i tamponi effettuati sui passeggeri provenienti dallanegli aeroporti di Fiumicino e Malpensa confermano che per il momento non ci sono particolari pericoli connessi a nuove varianti ...Laha registrato quasi 60.000 decessi collegati al Covid - 19. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Pechino. .La fonte della notizia sono le autorità sanitarie di Pechino. Il numero di contagi sarebbe a quota 900 milioni di persone, quasi i due terzi della popolazione ...Jiao Yahui, capo dell’Ufficio dell’amministrazione medica sotto la Commissione sanitaria nazionale, ha ammesso che i morti in Cina ...