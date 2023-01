Ciclocross | campionati italiani 2023 | nella gara femminile tutti a caccia del titolo di Silvia Persico

(Di sabato 14 gennaio 2023) La stagione mondiale disi sta avviando verso la conclusione, con gli ultimi appuntamenti che faranno da ‘tappa’ verso i prossimi Mondiali di Hoogerheide in programma il 4 ed il 5 febbraio. Questo weekend sarà dedicato perlopiù ainazionali e l’Italia non fa eccezione con lache si terrà nel cuore della Riserva Protetta della Pineta di Castel Fusano a Ostia Antica. Un tracciato lungo 2750 metri, con 18 metri di dislivello, che presenta alcune insidie proprio per prepararsi all’appuntamento iridato di inizio febbraio. Si snodano lunghi rettilinei e tratti più tecnici in un circuito perlopiù composto da manto erboso con tratti di sabbia e breccia, a circa 400 metri dall’arrivo c’è infatti un ponte di 20 gradini che potrà essere decisivo. Domenica sarà il giorno giusto per poter ammirare i ‘piatti succulenti’, ...

