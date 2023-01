Ciclismo | Mark Cavendish sempre più vicino all’Astana L’inglese visto su un’automobile del team kazako

Leggi su oasport

(Di sabato 14 gennaio 2023) La lunghissima telenovela riguardo il prossimo futuro dipotrebbe aver finalmente raggiunto l’ultimo capitolo. Per lo sprinter britannico la firma con ildell’Astana Qazaqstan sembra ormai vicinissima, con tantissimi indizi che sembrano puntare in quella direzione. L’ultimo, piuttosto inequivocabile, è arrivato tramite una foto scattata ad Alicante, in Spagna, che lo ritrae intento a caricare i suoi bagagli proprio suazzurra deldi Aleksandr Vinokourov. Si attende ormai dunque solo l’ufficialità di una delle mosse di mercato che più hanno fatto parlare di sé nelle ultime stagioni.è di per sé un nome decisamente altisonante nel mondo del, ma questa lunghissima attesa (ancora non ...