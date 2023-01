Ci sono stati nuovi bombardamenti russi a Kiev e Dnipro

(Di sabato 14 gennaio 2023) Pioggia di missilisull'Ucraina. L'allarme aereo è stato attivato in tutte le regioni del paese, per la terza volta oggi, compresa la capitale. In città siudite diverse esplosioni, ma il primo cittadino di...

Sul canale della Tv di Stato russa Rossiya 1intervistati due italiani durante una trasmissione che puntava a dimostrare quanto bene si vive ora nell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, sotto il controllo russo. I due, ...Dall'incontro le loro carriereproseguite nella Major League, il campionato professionistico di baseball negliUniti, dove le loro vite siunite sempre di più, creando non pochi ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Siniscalchi, hanno notato una persona che stava rincorrendo un uomo. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, termi ...Alla vigilia della sfida è arrivata la lista ufficiale delle venti giocatrici convocate dal tecnico Cincotta. CONVOCATE – Sono venti le giocatrici chiamate dal tecnico Antonio Cincotta per la sfida di ...