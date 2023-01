“Ci mancherai” Televisione in lutto | morto l’attore e volto della serie | la notizia poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 14 gennaio 2023)inper la scomparsa delche ha interpretato il focoso reporter Jack Fenelli in tutti gli oltre 13 annisoap opera Ryan’s Hope , è. Aveva 90 anni. Michael Levin èil 6 gennaio per cause naturali al Northern Westchester Hospital di Mount Kisco, New York, ha detto suo figlio Jason Levin a The Hollywood Reporter . Michael Levin è apparso anche a Broadway nel 1965 in The Royal Hunt of the Sun al fianco di David Carradine e in tre spettacoli del 1970: Camino Real di Tennessee Williams (con Al Pacino ), Operation Sidewinder di Sam Shepard (con Garrett Morris ) e The Good di Bertolt Brecht Donna di Setzuan (con Colleen Dewhurst). Ryan’s Hope , andato in onda dal luglio 1975 al gennaio 1989, vedeva Helen Gallagher e Bernard Barrow nei panni ...