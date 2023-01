Choc ad Amici | cosa sarebbe successo in casetta durante il party di Capodanno | ipotesi sconvolgente

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 14 gennaio 2023)di Maria De Filippi, scoppia il casoini festeggiamenti erischiano gli allievi della scuola più famosa della tv. La nuova puntata diandrà in onda, come sempre, domenica 15 gennaio a partire dalle ore 15. Come sappiamo, però, l’appuntamento col talent show non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.