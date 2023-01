Chiara Ferragni | sulla beneficenza arrivano le parole di chi la sostiene

Qualsiasi gestodecida di fare si attirerà critiche: è un dato di fatto. Anche la notizia di voler devolvere l'intero cachet di Sanremo in beneficenza ha scatenato pareri contrari e critiche feroci. ...Tra le stories di Valentina, compare anche, anche lei in abito nero ma lungo e di stoffa. Insieme, le due sorelle hanno partecipato ai festeggiamenti con sorrisi, stories e balli. La ...Un abito super sexy per Valentina Ferragni. Ma sembra che non tutti abbiano gradito l'outfit che la sorella di Chiara ha scelto per la festa di compleanno di Filippo Fiora, fashion blogger ...Selvaggia Lucarelli parla del cachet di Sanremo 2023 che Chiara Ferragni vuole devolvere in beneficienza... e non positivamente.