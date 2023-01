Chi è Martina Scialdone | la 35enne uccisa dal suo ex davanti a un ristorante | “Lei non voleva tornare con lui”

Leggi su tpi

(Di sabato 14 gennaio 2023) Chi è, la donnadal suo exa unSi chiamavala donna di 35 annia colpi di pistola dal suo ex compagnoa undi Roma. La vicenda si è svolta intorno alle 22 della serata di venerdì 13 gennaio quando la vittima è stata assassinata dal suo ex compagno, Costantino Bonaiuti, un uomo di 61 anni, arrestato dopo aver tentato la fuga. Secondo quanto ricostruito i due erano a cena al“Brado”, in viale Amelia 42, probabilmente per un chiarimento quando hanno iniziato a litigare. La vittima, per sfuggire all’uomo, si sarebbe rifugiata nel bagno del locale, ma il proprietario del, ...