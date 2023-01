Chi è il nuovo capo dell’Open Source Enterprise della Cia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Da qualche settimana Randy Nixon è ildirettore, unitàCentral Intelligence Agency che si occupa di raccogliere, analizzare e diffondere informazioni su fonti aperte di interesse per l’intelligence. Lo ha annunciato Jennifer Ewbank, vicedirettoreCia per l’innovazione digitale, che supervisiona l’Open. In un precedente post su LinkedIn, Ewbank aveva spiegato che l’unità “ha subito una trasformazione radicale negli ultimi anni” e che le informazioni disponibili pubblicamente saranno la prima fonte di intelligence dell’agenzia nel prossimo futuro. “Assieme ai partnercomunità dell’intelligence statunitense, l’Open...

è D. M. e cosa sappiamo fino ad ora . Spunta unmistero nella vicenda Totti: le tre Porsche Cayenne . Torcolacci e il funerale di Nicholas Orsus Brischetto .è D. M. e cosa sappiamo ...è il gestore Dopo la morte di Enukidze, Vigato ha avuto uno scambio con il direttore del Cpr ... Cosa c'è nelle bozze deldecreto sicurezza Vitalba Azzollini giurista Ma non è l'unico processo ...E’ calato il sipario sulla penultima tappa di questa Dakar 2023 per le moto. La Shaybah – Al-Houfuf di 154 km cronometrati (521 km di trasferimento) ha avuto ancora ancora come sfondo l’Empty Quater, ...“Tornate, non dovete fare altro. Qui se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto”. Le parole del poeta Franco Arminio rispecchiano la fotografia di un’Italia che invecchia e che non trova un r ...