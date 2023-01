Chelsea | Mudryk è un Affare Fatto | 100 Milioni allo Shakhtar

Leggi su justcalcio

(Di sabato 14 gennaio 2023) L’esterno d’attacco era in procinto di andare all’Arsenal, ma i Blues si sono inseriti in extremis e lo hanno strappato alla concorrenza È una certezza: ilin questo periodo fa quello che vuole, nonostante come stia andando in campo. I Blues hannol’ennesimo colpo:, esterno d’attacco 22enne ucraino, che secondo Roberto De Zerbi, allenatore che lo ha allenato, ha tutto quello che serve per vincere in futuro il Pne d’oro. L’Arsenal aveva messoin cima alla sua lista e nelle ultime due settimane stava trattando con lo. Poi è arrivato il, che ha messo sul tavolo 70di euro più 30 di bonus raggiungibili, esattamente quello che chiedeva lo: un...