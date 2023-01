Che razza di roba è l' Europa | lo sfogo perfetto di Leonaro Manera

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Oggi vorrei parlare di un tema molto complicato: l'intelligenza artificiale. So, appunto, che è un tema difficile e non credo nemmeno di avere le competenze necessarie per farlo, ma comunque ci voglio provare, perché in fondo è un argomento che riguarda tutti noi, il nostro presente e soprattutto il nostro futuro. L'intelligenza artificiale ci preoccupa soprattutto per un motivo: si pensa, anzi, meglio, si teme che l'intelligenza artificiale, creata dagli uomini, possa poco alla volta discostarsi, staccarsi dai desideri di chi l'ha creata e diventare senziente, decidere autonomamente e infine condizionare le nostre vite. Diventare un'entità che alla lunga potrebbe sottometterci completamente, potrebbe ridurre in schiavitù le persone che l'hanno creata. Io ne sono già terrorizzato. Ebbene, oggi voglio dare una notizia. L'intelligenza artificiale è un mostro che è già ...