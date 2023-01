Che cosa hanno fatto a Capodanno i “colpevoli” di Amici 22? Tutte le teorie | dalla noce moscata alla fuga

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nel day time di22 di ieri, 13 gennaio 2023, per la prima volta si è parlato di quello che è successo a. In realtà, sappiamo solo che i protagonisti del mis, sono stati puniti ma non è chiaro chesia successo a, tanto che tutto il pubblico, continua a chiederselo. Il problema è che non lo scopriremo mai, neppure nella puntata del 15 gennaio 2023 di, che potrebbe essere una delle più viste di sempre vista la curiosità dei telespettatori. Ma non ci saranno rivelazioni. Tutto quello che sappiamo arriva e deriva dallesul web. Spifferi, rumor, confessioni, indiscrezioni ma di concreto non c’è nulla. Come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, da quando la puntata di22 che vedremo domenica è stata ...