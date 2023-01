Charles Leclerc a C’è Posta per Te | la commovente sorpresa di Eleonora a Giulio VIDEO

(Di sabato 14 gennaio 2023) In attesa dell’inizio del Mondiale di F1,ha aperto la puntata del 14 gennaio di C’eper Te su Canale 5. L’entrata del pilota della Ferrari è stata accolta da un filmato celebrativo della sua carriera: “Grazie per i complimenti, grazie mille. È la mia passione. Ho iniziato a 3 anni. Ora sono un po’ di anni. Mai avuto ansia e paura quando ho gareggiato. Solo il piacere di guidare”, ha dettoprima del suo ingresso. La storia è quella died, due ragazzi che si amano ma che devono condividere il dramma della giovane, 23 anni, che tre anni fa ha scoperto di avere la sclerosi multipla. La loro storia d’amore non si è certo interrotta, ma i due si amano come e più di prima eè lì al fianco di...

