Tragedia in Puglia, a, dove undi 8 anni muore in casa dei suoi e dolore immenso della famiglia dopo il malore fatale che ha strappato il piccolo alla vita. Un'agghiacciante momento di dolore puro, ...Stando a ricostruzioni ilsi era sentito male già il giorno prima a scuola. Ieri mattina, in casa, è stato stroncato da un malore le cui cause dovranno essere accertate. Accaduto aStando a ricostruzioni il bambino si era sentito male già il giorno prima a scuola. Ieri mattina, in casa, è stato stroncato da un malore le cui cause dovranno essere accertate. Accaduto a Cerignola.Cerignola, bambino di 8 anni muore in casa dei suoi in un terribile evento sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti dei sanitari ...