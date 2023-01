Cena con l’ex finisce in tragedia | così Martina è stata uccisa fuori al noto ristorante

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) Al contrario di quanto emerso inizialmente, pare cheScialdone – 35 anni – fosse acon il suo ex per un chiarimento riguardante la loro storia sentimentale. La donna avrebbe accettato un ultimo appuntamento per discutere con il suo ex compagno, Costantino Bonaiuti, una guardia giurata di 61 anni.conL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.