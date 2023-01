C’è Posta Per Te | surreale annuncio di Valentina che perdona Stefano | social in rivolta

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nella scorsa puntata di C’èper Te, il talk del sabato sera condotto da Maria de Filippi, la storia diha suscitato non poche polemiche. Sul web infatti in tantissimi si sono riversati per sottolineare quanto la loro storia, almeno dall’esterno, fosse poco “sana”. A distanza di qualche giorno è arrivato un incredibileproprio dai due. Ecco cosa sta accadendo. C’èper Te,di nuovo insieme: l’del perdono (Ilovetrading.it)C’èper Te uno dei programmi più amati del palinsesto Mediaset. Al timone della trasmissione c’è la Queen della televisione italiana, Maria de Filippi che con la sua empatia e la sua sensibilità accompagna i protagonisti nel loro viaggio attraverso ...