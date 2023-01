C’È POSTA PER TE | MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE CHARLES LECLERC E LUCA ARGENTERO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 14 gennaio 2023) Nuove storie, nuove grandi emozioni oggi sabato 14 gennaio in prima serata su Canale 5, c’è il secondo appuntamento con il people show diDeC’èper Te. Due sorprese vedono la partecipazione di, pilota di Formula 1, e l’attoreattore amatissimo. Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, torna l’appuntamento più atteso della settimana in Tv “C’èper te”. Una nuova puntata ricca di storie emozionanti, complicate vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Questa settimana in studiocoinvolti in due bellissime sorprese. Chiamati dalle ...