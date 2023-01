C’è posta per te 2023 | ospiti e anticipazioni di sabato 14 gennaio | su Canale 5

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 14 gennaio 2023) C’èper tetorna su5 in questo14, dopo il successo della scorsa puntata, seguita da quasi 5 milioni di spettatori. Anche se non esente da critiche, anche feroci, per via della storia di Valentina e Stefano. Il programma di Maria De Filippi ha “guadagnato” addirittura una denuncia all’Agcom per aver mandato in onda in prima serata, senza interventi da parte della conduttrice, una storia di “sopraffazione, denigrazione e mortificazione“. Così stasera si cambia registro, almeno a giudicare dalle, e da una storia di coppia sia passa a una storia familiare. Un uomo entra in studio, con la sua compagna, invitato da una lettera: a mandarla è sua sorella Carla. Dall’altro lato della busta infatti c’è proprio lei con i due anziani genitori. Da un ...