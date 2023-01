Case green | l' Italia frena Bruxelles | ' Niente diktat ecologici | così è una patrimoniale'

L'Europa vorrebbe imporre nuovi standard alle vecchie abitazioni. Molti edifici andrebbero riqualificati, con alti costi per i proprietari. Fratelli d'Italia chiede di contrastare la direttiva della ..Roma, 14 gen - Le cosiddette '' che l'Ue cerca di imporre per il 2030 sono una 'patrimoniale camuffata', per FdI. Il partito di maggioranza, tramite il suo capogruppo, chiede al governo di intervenire per impedire l'...L’Europa vorrebbe imporre nuovi standard alle vecchie abitazioni. Molti edifici andrebbero riqualificati, con alti costi per i proprietari. Fratelli d’Italia chiede di contrastare la direttiva della U ...Governo sotto stress. Intanto lo sciopero dei benzinai sembra scongiurato. Ma l’aumento delle benzina costerà agli italiani tra i 220 e i 600 euro l’anno ...