Case da ristrutturare con la direttiva europea cosa c’è da fare e quanto costa | tutti i calcoli

(Di sabato 14 gennaio 2023) LaUe richiede sostanzialmente il passaggio di due classi energetiche, alla stregua del superbonus. Per cappotto, cambio della centrale termica, sostituzione degli infissi e installazione del fotovoltaico occorrono in media 600 mila euro a condominio e 105 mila euro a villetta

L'Italia è pronta a bloccare la direttiva Ue sulle . 'La casa è sacra e non si tocca. Fratelli d'Italia mette in guardia dal tentativo dell'Unione europea di rifilare all'Italia, con la direttiva sull'......di turno svedese dell'Unione europea si impegna ad approvare la cosiddetta direttiva sulle...energetico puntanto a bloccare una normativa che di fatto imporrebbe l'obbligo dientro ...La direttiva Ue richiede il passaggio di due classi energetiche, come il superbonus. Per cappotto, cambio centrale termica, sostituzione infissi e installazione del fotovoltaico occorrono in media 600 ...Sono 9 milioni le case da ristrutturare entro il 2030 secondo la direttiva. Foti spiega che “in Italia, dove c’è una proprietà immobiliare diffusa, sarebbero 9 milioni gli immobili da ristrutturare in ...