Casalnuovo | rapina a mano armata in sala scommesse | picchiato dipendente

I carabinieri disono intervenuti a via Siviglia presso il distributore di carburanti all'insegna 'Ruotolo Petroli' per una segnalazione di. Poco prima ignoti a bordo di scooter e armati di pistola ..., verso le ore 20 invece, i militari della locale tenenza sono intervenuti in via ... allertati dal 112, sono intervenuti a via Pomigliano, per unaai danni di un dipendente del ...Colpo nel centro scommesse di via Nazionale delle Puglie. Naso spaccato ad uno dei dipendenti, l’intervento di un guardia giurata fa scappare i rapinatori ...Questa notte i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie per una rapina in una sala scommesse. Sconosciuti, travisati e armati, avrebbero immobilizzato con fas ...