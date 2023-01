Casalnuovo | assalto armato al centro scommesse | naso spaccato al dipendente

Questa notte i Carabinieri didi Napoli sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie per una rapina in una sala scommesse. Sconosciuti, travisati e armati, avrebbero immobilizzato con fascette di plastica uno dei ...... si trasferisce, secondo il Foscarini,[1] prima a, l'odierna Manduria, e successivamente ...il Maggiulli[10] " non poca parte delle case della cittadina di Asti trovandosi a quell'e ...CASALNUOVO – Questa notte i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie per una rapina perpetrata in una sala scommesse. Sconosciuti, travisati e a ...Rapina in nottata a Villaricca, in via Nazionale delle Puglie. Il commando ha reso inoffensivo l’addetto in servizio, poi alla vista di una guardia giurata si è dato alla fuga. Bottino da quantificare ...