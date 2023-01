Casa Vianello | la tata Giorgia Trasselli racconta Sandra e Raimondo nel “privato”

...reality e in tutto questo tempo non sono affatto mancati i colpi di scena all'interno della... La cantante 77enne, ex moglie di Edoardo, ha poi precisato di sentire sua figlia attraverso ...Trentacinque anni, del resto, sono trascorsi da quel 1988 in cui l'attrice romana 'prese servizio' ininterpretando il ruolo di collaboratrice domestica della coppia più bella della tv: ...Daniele Priori 13 gennaio 2023 Una vita da tata in tv per Giorgia Trasselli e un sogno nel cassetto: passare da tata a investigatrice per dar luogo a un vero colpo di teatro. Trentacinque anni, del re ...A Verona (New York) sabato il massimo Vianello rischia contro Rice. A Potenza sfida tra Italia e Portogallo con Testa e Mesiano, Malanga, Magri e Caruso.