Caro Porro | sono un benzinaio | ti spiego perché vorrei chiudere

(Di sabato 14 gennaio 2023)Nicola,un, ioil nuovo è più grande problema degli italiani,ringraziare il governo che ho votato. L’altro giorno si è parlato di un incontro tra il capo della Guardia di Finanza e il governo, il risultato è stato quello di fare controlli a tappeto a noi poveracci per il prezzo. Io come tanti colleghi siamo stati sanzionati non per il prezzo, ma per aver comunicato anche con un solo giorno di ritardo il prezzo del carburante sul sito del ministero, 1000 euro per ogni errore. Anche gli stessi finanzieri erano a disagio per quello che stavano facendo, quindi non solo guadagniamo una miseria, ma dobbiamo pagare le conseguenze dell’aumento dei prezzi che sicuro non dipende da noi. E comunque,dire alla Meloni che io potrei vendere anche a 5 euro a ...