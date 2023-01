Caro carburanti | Mattarella firma il decreto | ecco cosa prevede

Leggi su iltempo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, hato il, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi, sabato 14 gennaio. La tregua "armata" siglata con il governo che ieri, dopo un lungo incontro con i benzinai a Palazzo Chigi, ha disinnescato lo sciopero del 25 e 26 gennaio dipenderà proprio dal testo del provvedimento dell'esecutivo Meloni. Quindi lo sciopero dei gestori dei distributori diper il momento è stato messo in stand-by proprio in attesa della pubblicazione del dl sulla Trasparenza da parte del governo mentre si lavora alla possibile sterilizzazione dell'Iva. E già il 17 è in programma un nuovo tavolo. Una retromarcia soft quella dei gestori che è arrivata dopo il tavolo a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ...