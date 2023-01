Caro carburante | Mattarella firma ed emana decreto legge

"10 min con Cesare Damiano: tregua sulcongelato lo sciopero dei benzinai" realizzata da Giovanna Reanda . L'intervista è stata registrata sabato 14 gennaio 2023 alle ore 11:30.Ilbenzina agita gli italiani e il governo. L'aumento dei carburanti, causato dalla mancata proroga del taglio delle accise nella legge di Bilancio ( presto sarà approvato un nuovo decreto in merito,...In alcuni casi sono proprietà delle stesse organizzazioni criminali che in questo modo non solo riciclano denaro, ma si procurano ulteriori guadagni dalla vendita al dettaglio ...L'accisa mobile è un meccasimo ideato 14 anni dall'allora ministro Bersani. Zavalloni (Fegica) spiega come funziona.