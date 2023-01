Caro carburante | ecco i bonus del decreto

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 14 gennaio 2023) (Adnkronos) – Torna ildi 200 euro per i lavoratori del settore privato. Lo prevede illegge sulla trasparenza dei prezzi che, pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore domani. Arriva anche un buono di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero, per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.– Ilè per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. “Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non ...