Caro benzina | Mattarella firma il ' decreto trasparenza' Qualche intervento sui prezzi | forse | tra qualche mese

(Di sabato 14 gennaio 2023) Il provvedimento sarà quindi pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale per diventare poi pienamente operativo. A questo testo ii hanno subordinato la decisione sullo sciopero (ma sarebbe meglio ...

I benzinai non ci stanno a prendersi a colpa dele gli automobilisti non dimenticano le promesse della campagna elettorale. Per questo, a soli due giorni dal Consiglio dei ministri che ...Leggi Anche, Lollobrigida contro Forza Italia: 'Ci aspettiamo lealtà, illogico contestare il provvedimento dopo averlo votato'Con l'aumento del prezzo della benzina per il Governo Meloni arriva la prima batosta. Fdi e Lega sono scesi nei sondaggi.Approvato dal governo martedì e rivisto dallo stesso esecutivo dopo 48 ore il decreto carburanti è stato firmato stamane dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il provvedimento sarà quindi ...