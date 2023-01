Caro benzina | Lollobrigida su Forza Italia | “Ci aspettiamo lealtà | illogico contestare il provvedimento dopo averlo votato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Oggi ha voluto smorzare le tensioni, ma il messaggio di irritazione è arrivato forte e chiaro. Francesco, ministro dell’Agricoltura ma soprattutto cognato e uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni, ha voluto mettere nero su bianco una dura replica agli alleati per come hanno gestito il primo vero momento di difficoltà del governo, con l’aumento dei prezzi della. Il destinatario è in primis, cheaccusa perfino di scarsa: “Non vedo logica nel governare insieme, partecipare alle riunioni di maggioranza, votare une poi contestarne i contenuti tramite giornali e tv – dice in un’intervista al Corriere della Sera – E quando non c’è logica, non volendo mettere in discussione l’intelligenza degli alleati, ...