Caro-benzina | l’Italia tra i Paesi Ue dove fare il pieno costa di più

(Di sabato 14 gennaio 2023) Facile.it ha analizzato il prezzo dei carburanti in 12 nazioni dell’Ue ed è emerso che nel 2022, anche grazie ai tagli sulle accise, gli automobilisti italiani sono stati tra coloro che hanno speso di meno per il carburante. L’inizio del 2023 ci ha proiettato ai primi posti della classifica europea con un triste primato: siamo la nazione, tra quelle analizzate,oggi le accise e imposte pesano di più sul prezzo finale. L’analisi, realizzata tenendo in considerazione il prezzo del carburante riportato dalla Commissione europea e ipotizzando il consumo di un’autovettura utilitaria con una percorrenza di 10.000 km l’anno, ha evidenziato come nel 2022 la spesa media sostenuta dall’automobilista italiano per lasia stata pari a 1.008 euro, valore che fa guadagnare al nostro Paese il settimo posto tra i dodici analizzati cioè, oltre ...