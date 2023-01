Carlo Fidanza | ondata di fango contro di me | non dimenticherò gli occhi dei miei figli…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 14 gennaio 2023) ma la Procura di Milano si sta ancora occupando di lui. E’ arrivata ieri infatti la chiusura delle indagini per corruzione “per atti contrari ai doveri d’ufficio” a suo carico. Secondo l’accusa l’ex consigliere Giovanni Acri avrebbe lasciato il suo incarico nel consiglio comunale a Brescia, il 25 giugno 2021, facendo subentrare il primo dei non eletti, ossia Calovini, vicino a, e in cambio, secondo l’accusa, avrebbe ottenuto l’assunzione del figlio, Jacopo Acri, come assistente dell’europarlamentare.si dice certo di poter dimostrare che non vi fu alcuna corruzione. Intanto si toglie qualche sassolino sulla gogna mediatica che è partitadi lui nell’ottobre 2021 grazie al sito Fanpage.it spalleggiato da Corrado Formigli che ha dato grande risalto alla fuffa del giornale con almeno quattro puntate del suo ...