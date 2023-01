Caressa | Il Napoli potrebbe essere in testa a qualsiasi top campionato europeo

(Di sabato 14 gennaio 2023) Fabio, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Deejay, ecco le sue parole: "Finalmente abbiamo una squadra che a livello di gioco e d'intensità che è al livello delle migliori squadre europee. Secondo meindei top campionati europei. Ieri Allegri ha fatto scelte incomprensibili come quella di Chiesa a destra. Ero spiazzato dalla scelta di vederlo coprire su Kvara. Secondo me Allegri alla fine le critiche sul gioco le ha patite e la formazione di ieri né è il risultato".

