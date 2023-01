Carburanti | Tinagli Pd | ' niente su accise ma condoni e flat tax'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 gennaio 2023) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “La maggioranza è in difficoltà perché si sta misurando con la discrepanza tra le promesse degli scorsi anni, non solo sul tema dellema sulle trivelle o sull'Europa, e la realtà dei fatti che l'ha costretta a fare cambi di rotta. Meloni è brava a comunicare mentre gli altri alleati di Governo pagano in termini sondaggi le promesse mancate, tutto questo amplifica gli attriti interni alla maggioranza che si ritrova a fare i conti con la fine anticipata della luna di miele con gli elettori". Così Irene, vicesegretaria del pd, ospite di 'Agorà' su Raitre. "Le promesse -aggiunge- sono un conto, la realtà è altra: gli aiuti sul caro bollette sono dovuti al Governo precedente, sullenon hanno fatto nulla e invece hanno fatto ie latax. Quindi ...