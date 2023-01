Capodanno ad Amici 22 | dopo la noce moscata spunta la nuova ipotesi | ecco cosa avrebbero potuto fare gli allievi

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 14 gennaio 2023)la diffusione delle anticipazioni su22 (che vedremo in onda domenica 15 gennaio 2023), le teorie sul provvedimento disciplinare nei confronti degli(Tommy Dali eliminato e Cricca rientrato al posto di Valeria) hanno preso piede. L’affaire “” è la tesi più accreditata, tuttavia, in queste ore, si è fatta spazio un’altra... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.