Cannavaro cerca i gol | Viali pretende punti | le possibili scelte

(Di sabato 14 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLe vacanze e la sosta sono ormai un ricordo. Per Cosenza e Benevento, spettatrici del sabato calcistico, è tempo di tornare a essere protagoniste. Nonostante le feste siano finite,si affideranno ancora all’albero di natale per provare a inaugurare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Al “San Vito-Marulla” si affronteranno due formazioni deluse, entrambe alla ridi un acuto per lasciarsi alle spalle gli stenti di fine anno. Ancora una volta, la Strega si ritroverà di fronte l’ultima della classe. Era successo con il Perugia e le cose non sono certamente andate nel migliore dei modi per i giallorossi. Uno scenario che si riproporrà domani pomeriggio (16:15), con il Cosenza che ha provato a trarre giovamento dal mercato, riuscendo però a ingaggiare solo il portiere Micai e il ...