Canada | le ragazzine scout cambiano nome da Brownies ad Embers Nel segno dell' inclusione

(Di sabato 14 gennaio 2023) Un cambiamento epocale. In, le ragazzehanno deciso di abbandonare il lorostorico Brownie per sostituirlo in ...

Un cambiamento epocale. In, le ragazze scout hanno deciso di abbandonare il loro nome storico Brownie per sostituirlo in ...Si danno appuntamento sui social e uccidono un uomo: arrestate ottoChoc nel centro di Toronto : otto ragazze, tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono state arrestate incon l'accusa di aver ucciso un uomo di 59 anni nel centro città. Il ...Sono parole inevitabilmente colme di orgoglio quelle spese dalla mamma di Elon Musk, la signora Maye Haldeman Musk, 75 anni, nei confronti del figlio. In un’intervista pubblicata sul Corriere, Maye ha ...Maye Musk ha tirato su tre figli da sola, con scarse finanze e cambiando continente (dal Sudafrica del pieno regime dell'apartheid al Canada) per allontanarsi dal marito manesco.