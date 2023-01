Campionato | La 2^ giornata di ritorno | programma e arbitri

Il Post

...Modena 2 - 1 con le reti dalla panchina di Caso e Insigne e manda un messaggio chiaro al. Nelle altre gare di, il Bari asfalta 4 - 0 il Parma al San Nicola: un autogol di Balogh ...... ha aperto ieri la diciottesimadeldi Serie A. Pioli cerca i tre punti per staccare la Juve al secondo posto © LaPresseAdesso, però, è tempo di scendere in campo per il Milan ... Partite e orari della 18ª giornata di Serie A Per il ventiduesimo turno di Serie C al Francioni si sfidano Latina e Catanzaro: il pronostico prevede una facile vittoria degli ospiti ...Domenica 15 gennaio alle ore 18 (tutte le partite in contemporanea) sul parquet del PalReds di Bernareggio la Civitus Allianz Vicenza tornerà in campo per l'ultima gara del ...